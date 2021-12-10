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    Главная / Торги / Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47

    Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112134Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета.doc

    Запрос_на_изготовление_коробок.pdf

    Заготовка_клапанной_коробки.pdf

    Коробка_клапанная.pdf

    Требования_к_участникам.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7130

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Margolin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Марголин Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112134Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112134Дата и время вскрытия заявок Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112134Подведение итогов не позднее Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112134Подведение итогов не позднее Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление из материала Заказчика 2-х (двух) клапанных коробок для насосов Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета.doc

    01.12.2021

    Требования_к_участникам.pdf

    01.12.2021

    Запрос_на_изготовление_коробок.pdf

    01.12.2021

    Заготовка_клапанной_коробки.pdf

    01.12.2021

    Коробка_клапанная.pdf

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление из материала Заказчика клапанной коробки для насоса Вортингтон АКК-12000 инв. №9710 ц.47"

    Кол-во: 2

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