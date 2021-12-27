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Номер извещения
ГП112138
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Протасевич Эдуард Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:00 GMT +327.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112138Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 15:0027.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112138Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 17:0020.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112138Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
20.01.202220.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112138Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
F
Документация лота
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