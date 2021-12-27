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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

    Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112138Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112138

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП21-11-166

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112138_second_parts_protocol.rtf

    Документация_ТЦ_ОЗП21_11_166_ремонт_фасада_КВ_27.12.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Протасевич Эдуард Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:00 GMT +327.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112138Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 15:0027.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112138Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 17:0020.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112138Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112138Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137263/name/61e95c5868d4a0.34543845

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7"

    Кол-во:

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