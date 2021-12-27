Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112138 Уникальный номер закупки Номер закупки ОЗП21-11-166 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обследованию конструкций с последующей разработкой проектно-сметной документации и ремонтно-строительных работ на фасаде здания Банка ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Протасевич Эдуард Николаевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru