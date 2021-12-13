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    Главная / Торги / Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка

    Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1471_ЗП_Поставка_Волкового_гибочного_стонка.rar

    32110890884.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-27

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    mov940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Московкина О. В.

    Место рассмотрения предложений

    mov940@iskra.perm.ru

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890884Дата и время вскрытия заявок Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890884Подведение итогов не позднее Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890884Подведение итогов не позднее Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка

    Начальная цена

    170 456,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    127 658,93 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    127 658,93 $

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.41.31.110

    Машины гибочные металлообрабатывающие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.62

    Обработка металлических изделий механическая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112776/name/61bb295e310c60.86868747

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка металлических изделий механическая"

    Кол-во: 1.00000

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