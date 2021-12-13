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Номер извещения
32110890884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-27
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
mov940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московкина О. В.
Место рассмотрения предложений
mov940@iskra.perm.ru
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Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890884Дата и время вскрытия заявок Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890884Подведение итогов не позднее Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станкаmov940@iskra.perm.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка 3-х валкового гидравлического гибочного станка
Начальная цена
170 456,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
127 658,93 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.41.31.110
25.62
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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