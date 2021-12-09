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    Главная / Торги / Поставка сборки кабельной

    Поставка сборки кабельной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сборки кабельной111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    53-ЗК/2021

    Наименование закупки

    Поставка сборки кабельной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_53_ЗК_2021_.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_53_ЗК_2021.docx

    Раздел_3_Проект_Договора_Изм.docx

    Раздел_4_ТЗ_Изм.doc

    Протокол_2021_53_ЗК_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    Почтовый адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Контактный телефон

    +7 499 271-61-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pisareva@okbmei.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писарева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сборки кабельной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110890854Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сборки кабельной111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 11:3013.12.2021 11:3013.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890854Подведение итогов не позднее Поставка сборки кабельной111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:3013.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890854Подведение итогов не позднее Поставка сборки кабельной111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сборки кабельной

    Начальная цена

    478 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ МЭИ
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.12.000

    Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108259/name/61b7056e5963f5.98419865

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 24.00000

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