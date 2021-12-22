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    Главная / Торги / Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.

    Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112136Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112136

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112136_second_parts_protocol_б_ц.rtf

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Контактный телефон

    +7 915 160-01-92

    Факс

    +7 495 287-62-52

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Malyshev@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 09:00 GMT +322.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112136Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112136Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202226.01.2022 17:0026.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112136Подведение итогов не позднее Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    81.29.11.000

    Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1139591/name/61eea3c6e34195.64943618

    24.01.2022

    Документация.doc

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка услуг на проведение заключительной дезинфекции помещений Банк ГПБ (АО), расположенных на территории г. Москвы и Московской обл."

    Кол-во:

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