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Номер извещения
32110890954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 495 660-14-40
Факс
--
Адрес электронной почты
Fomina.IS@ukvz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская, д. 19
Закупки и тендеры
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Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890954Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 13:3013.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890954Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04
Начальная цена
40 969 493,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
204 847,47 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
27.11.24.000
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80.00000
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