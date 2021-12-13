Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗП_Извещение.docx

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.docx

    ЗП_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Fomina.IS@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890954Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 13:3013.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890954Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890954Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателей тяговых для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Начальная цена

    40 969 493,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    204 847,47 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    204 847,47

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    27.11.24.000

    Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов"

    Кол-во: 80.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013424
    Поставка запасных частей для транспортных средств Mercedes-Benz для нужд АО «ГСП»
    Поставка запасных частей для транспортных средств Mercedes-Benz для нужд АО «ГСП»
    590094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП202081
    Поставка расходных материалов НР
    Поставка расходных материалов НР
    594914
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП013031
    Поставка оригинальных картриджей для КМТ
    Поставка оригинальных картриджей для КМТ
    588422
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202080
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация опор трубопроводов)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация опор трубопроводов)
    594912
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 13:08
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014498
    Поставка кухонного оборудования (Чаяндинское НГКМ «Установка предварительной подготовки газа № 4. Этап 3.1, 3.2, 3.3»). Для нужд ООО "ГАС".
    Поставка кухонного оборудования (Чаяндинское НГКМ «Установка предварительной подготовки газа...
    594855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 644 470
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП202078
    весы конвейерные автоматические непрерывного действия
    весы конвейерные автоматические непрерывного действия
    594899
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211089787
    Оказание услуг по диагностике и обслуживанию аппарата высокого давления Karcher HDS 801E
    Оказание услуг по диагностике и обслуживанию аппарата высокого давления Karcher HDS 801E
    594907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    55 448
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП225113
    Прокладки из полиамида
    Прокладки из полиамида
    590392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить