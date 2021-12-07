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    Главная / Торги / Поставка цельнометаллического фургона мощностью двигателя 106,8 л.с. ГАЗ-А32R33-60 для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка цельнометаллического фургона мощностью двигателя 106,8 л.с. ГАЗ-А32R33-60 для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009760Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009760

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00009/П/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка цельнометаллического фургона мощностью двигателя 106,8 л.с. ГАЗ-А32R33-60 для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._ОЗП_00009.zip

    Протокол_ОЗП_00009_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65216

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.ilina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Дарья Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009760Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009760Подведение итогов не позднее Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009760Подведение итогов не позднее Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33

    Начальная цена

    2 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41.111

    Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107224/name/61b34665e90600.57783515

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Газель NEXT, цельнометаллический фургон ГАЗ-А32R33"

    Кол-во: 1

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