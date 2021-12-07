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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»

    Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112133Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая_документация.zip

    СПИСОК_учредительных_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 516

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    maleva.ae@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малёва Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112133Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 13:0007.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112133Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112133Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112133Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КриоГЗС № 6/74, Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    срок выполнения услуг согласно документации; оплата - 30% аванс, 70% по фату выполнения работ и подписания АВР; или 100% оплата по фату выполнения работ и подписания АВР
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническая_документация.zip

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»"

    Кол-во: 1

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