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Номер извещения
ГП112133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 516
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
maleva.ae@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112133Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
07.12.2021 13:0007.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112133Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112133Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112133Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по объекту: «Ликвидация ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) КриоГЗС № 6/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КриоГЗС № 6/74, Челябинская область, г. Сатка, площадка старого завода ОАО «Комбинат «Магнезит»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
71.12.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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