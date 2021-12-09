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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891604Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110891604

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 16:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_электронном_аукционе.docx

    Документация_об_электронном_аукционе.docx

    Протокол_подведения_итогов_аукциона___32110891604.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП

    Юридический адрес

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    Почтовый адрес

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6

    Контактный телефон

    +7 499 147-81-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sidorov@fgu-obp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидоров Кирилл Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891604Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП"

    Начальная цена

    1 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ ОБП
    Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП

    Адрес местонахождения

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110694/name/61b9889607f1b8.71232637

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию насосных установок хозяйственно - питьевого (противопожарного) водоснабжения зданий ФГБУ "ОБП""

    Кол-во: 1.00000

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