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    Главная / Торги / Поставка мониторов подключаемых к компьютеру

    Поставка мониторов подключаемых к компьютеру

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мониторов подключаемых к компьютеру644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110890726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223215

    Наименование закупки

    Поставка мониторов подключаемых к компьютеру

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 14:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    003_Приложение___2_Описание_объекта_закупки.docx

    005_Приложение___4_Формы.docx

    002_Приложение___1_Обоснование_НМЦД.xls

    004_Приложение___3_Проект_договора.doc

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    eitokareva@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мониторов подключаемых к компьютеру

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 20:5909.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890726Подведение итогов не позднее Поставка мониторов подключаемых к компьютеру644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мониторов подключаемых к компьютеру

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1105718/name/61b1edadce6fb0.53565480

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор"

    Кол-во: 2.00000

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