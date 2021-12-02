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Номер извещения
ГП112117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Нефть сырая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
Способ реализации
Продажа
Дата публикации
01.12.2021 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
Почтовый адрес
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Контактный телефон
+7 927 153-89-03
Факс
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Адрес электронной почты
v.grebennik@lukbeloil.com
Ф.И.О. контактного лица
Гребенник Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" ( Саратовская область, Ровенский район, возле села Тарлыковка)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" ( Саратовская область, Ровенский район, возле села Тарлыковка)
Начальная цена
20 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛУКБЕЛОЙЛ
Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ
Адрес местонахождения
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
06.10.10.200
Документация лота
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