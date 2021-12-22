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Номер извещения
ГП112128
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений объектов Банка ГПБ (АО).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Контактный телефон
+7 915 160-01-92
Факс
+7 495 287-62-52
Адрес электронной почты
Evgeniy.Malyshev@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений объектов Банка ГПБ (АО).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 09:00 GMT +322.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112128Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений объектов Банка ГПБ (АО).Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112128Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений объектов Банка ГПБ (АО).Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений объектов Банка ГПБ (АО).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ-Сервис
Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
81.29.11.000
Документация лота
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