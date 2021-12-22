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Номер извещения
ГП112118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
194-ЗЦ-2021_УСС _Поставка комплектующих к системам вибрационного контроля и диагностики производства ООО НПП «ТИК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3987
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Yulia.Shalzya@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шальзя Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка комплектующих к системам вибрационного контроля и диагностики производства ООО НПП «ТИК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 06:00 GMT +322.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к системам вибрационного контроля и диагностики производства ООО НПП «ТИК»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112118Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих к системам вибрационного контроля и диагностики производства ООО НПП «ТИК»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 06:3028.02.2022 06:3028.02.2022 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112118Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к системам вибрационного контроля и диагностики производства ООО НПП «ТИК»Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к системам вибрационного контроля и диагностики производства ООО НПП «ТИК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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