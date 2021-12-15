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Номер извещения
АП009759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
s.andreev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 15:0027.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009759Подведение итогов не позднее Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.
Начальная цена
1 683 229,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.29.22.110
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 160
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 81
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 37
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 37
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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