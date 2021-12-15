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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ

    Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП009759.xlsx.pdf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 15:0027.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009759Подведение итогов не позднее Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009759Подведение итогов не позднее Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей, щитов, рукавов противопожарных для Ковыктинского ГКМ.

    Начальная цена

    1 683 229,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1139977/name/61ef9f3cbb3440.24576448

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ранец противопожарный РП-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Рукав пожарный d=50 L=20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель ОП-5 (3)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Щит пожарный металлический открытый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель ОП-5"

    Кол-во: 160

    "Позиция 6"

    "Напорный пожарный рукав диаметром 50 мм. В сборе с соединительными головками – РПМ(В)-50-1.6-ТУ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Напорный пожарный рукав диаметром 65 мм. В сборе с соединительными головками – РПМ(Д)-65-3.0-ИМ-У1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5"

    Кол-во: 81

    "Позиция 10"

    "Рукав пожарный Ду 150 мм 20 метров в комплекте с головками ГР-150 темп. -60 + 50 гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Рукав пожарный Ду 50 мм 20 метров в комплекте с головками ГР-50 темп. -60 + 50 гр."

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Щит пожарный (металлический открытого типа (комплект), 1400х1250 мм Комплект: лом, багор, лопата, 2 конусных ведра"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Автономная установка пожаротушения МПП "Буран-2,5" (2С)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Щит пожарный укомплектованный открытый ЩП-А (железный) с полной комплектацией!"

    Кол-во: 37

    "Позиция 15"

    "Багор пожарный металлический, длина 2м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Полотно противопожарное ПП-300 1.5x2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Ящик пожарный для песка 0,5 м3 сварной"

    Кол-во: 37

    "Позиция 18"

    "Емкость для хранения воды объемом 0,2 м.куб (пожарная бочка для воды)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Автономный пожарный извещатель Рубеж ИП 212-50М2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Пожарные огнетушители ОП-8"

    Кол-во: 10

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    Саха /Якутия/ республика
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