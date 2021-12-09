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    Главная / Торги / Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услуг

    Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891337Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услугМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Обоснование_и_расчет_НМЦ.pdf

    Проект_договора.docx

    ТЗ.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Юридический адрес

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Контактный телефон

    +7 495 540-08-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@rosdornii.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савчук Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891337Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услугМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильного топлива (ДТ, АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт и оказание сопутствующих информационно-технических услуг

    Начальная цена

    9 999 959,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАУ РОСДОРНИИ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Адрес местонахождения

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107310/name/61b35250a06911.85571054

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 122352.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 10000.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 40000.00000

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