Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, на оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее образование, на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г. Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ, МАОУ Ямновская ОШ