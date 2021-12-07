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    Главная / Торги / Поставка автомобильного полуприцепа с допустимым общим весом 35 т KOGEL Cargo для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка автомобильного полуприцепа с допустимым общим весом 35 т KOGEL Cargo для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009758Дата и время окончания срока приема заявок Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009758

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00008/П/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка автомобильного полуприцепа с допустимым общим весом 35 т KOGEL Cargo для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._ОЗП_00008.zip

    Протокол_ОЗП_00008_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65216

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.ilina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Дарья Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009758Дата и время окончания срока приема заявок Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009758Подведение итогов не позднее Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009758Подведение итогов не позднее Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.114

    Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107215/name/61b345d0113213.40517845

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуприцеп автомобильный "KOGEL""

    Кол-во: 1

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    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:56
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