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Номер извещения
АП009758
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильного полуприцепа с допустимым общим весом 35 т KOGEL Cargo для нужд филиала "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 65216
Факс
Адрес электронной почты
d.ilina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Дарья Витальевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009758Дата и время окончания срока приема заявок Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009758Подведение итогов не позднее Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полуприцеп автомобильный марки "KOGEL"
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
29.20.23.114
Документация лота
Кол-во: 1
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