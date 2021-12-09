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Номер извещения
ГП112114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Термопреобразователей ТПП -1250, 1600 и 650, защитная арматура ТПП 1250 для нужд ПАО «Уралкуз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
35168 доб.9-22-86
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
EMinina@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минина Елизавета Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112114Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 15:0010.01.2022 15:0010.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112114Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.01.202210.01.2022 15:0010.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112114Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP - ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул.Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 22
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Кол-во: 14
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