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    Главная / Торги / Закупка Термопреобразователей ТПП -1250, 1600 и 650, защитная арматура ТПП 1250 для нужд ПАО «Уралкуз»

    Закупка Термопреобразователей ТПП -1250, 1600 и 650, защитная арматура ТПП 1250 для нужд ПАО «Уралкуз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112114Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112114

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Термопреобразователей ТПП -1250, 1600 и 650, защитная арматура ТПП 1250 для нужд ПАО «Уралкуз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех._задание_чехлы_термопреобразователей_1250___5_шт..pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Чебаркуль.doc

    Тех._задание_термопарам_650_измен..pdf

    Тех._задание_термопарам_1250_14_шт_Измен..pdf

    Тех._задание_термопарам_1600__22_шт._Измен..pdf

    Договор_ПАО_Уралкуз.doc

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Спецификация.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    35168 доб.9-22-86

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    EMinina@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минина Елизавета Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112114Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 15:0010.01.2022 15:0010.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112114Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 15:0010.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112114Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP - ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул.Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь ТПП -1250"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТПП -1600"

    Кол-во: 22

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь ТПП -650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Защитная арматура ТПП- 1250"

    Кол-во: 14

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