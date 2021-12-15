www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110890787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «РВК-Орск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+353 23 700 006 доб. 265
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
l.vereykina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Верейкина Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Потехина, д.41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 14:30 GMT +315.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890787Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д.41
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 07:3028.12.2021 07:3028.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890787Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д.41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Начальная цена
960 871,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул.Потехина.41 и ул Карагандинская,59/3 и выгрузка на склад Покупателя (в отдел хозяйственного обеспечения и центр обслуживания клиентов ) силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни с 8:30 до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
17.12.14.160
17.12
Документация лота
Кол-во: 4090
Кол-во: 45
Кол-во: 25
Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 14:30 GMT +315.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890787Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»Оренбург, ул. Потехина, д.41
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 07:3028.12.2021 07:3028.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890787Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»Оренбург, ул. Потехина, д.41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»
Начальная цена
516 106,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, ул. Крупской, д. 15, и выгрузка на склад Покупателя (в отдел ОМТС) силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни с 8:30 до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ОРСК
Все закупки и тендеры РВК-ОРСК
Адрес местонахождения
462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1
17.12.14.160
17.12
Документация лота
Кол-во: 2200
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.