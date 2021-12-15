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    Главная / Торги / Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «РВК-Орск»

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «РВК-Орск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890787Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д.41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    153

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «РВК-Орск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лист_согласования_113_2021ГПБ.pdf

    32110890787__СМСП___Конкурентный_лист_Лот_2.pdf

    Приложение_1.2___Техническое_задание.docx

    Приложение_1.1___Техническое_задание.docx

    Приложение_3____Анкета_Участника.xlsx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_6__Форма_1____Письмо_оферта_КП.xlsx

    Приложение_к_Приложению_1.2.xlsx

    Приложение_к_Приложению_1.1.xlsx

    Приложение_7___Обоснование_НМЦ.xlsx

    Приложение_6__Форма_2____Согласие_о_ЮЗДО.doc

    Приложение_4___Критерии_оценки.xlsx

    Приложение_5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение_2____Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +353 23 700 006 доб. 265

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    l.vereykina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Верейкина Людмила Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 14:30 GMT +315.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890787Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 07:3028.12.2021 07:3028.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890787Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 07:3028.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890787Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    960 871,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул.Потехина.41 и ул Карагандинская,59/3 и выгрузка на склад Покупателя (в отдел хозяйственного обеспечения и центр обслуживания клиентов ) силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни с 8:30 до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта договора – Приложение 2: а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке) Срок поставки каждой партии Товара должен составлять не более 3 рабочих дней с момента получения Разнарядки на поставку, являющейся заявкой Покупателя для Поставщика, по электронной почте или факсимильной связи. Минимальная партия для заказа – на сумму 5000 руб. (в том числе НДС). Период поставки: - с момента заключения договора до 31 июля 2022 года
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133484/name/61e4f920d00f10.54146173

    17.01.2022

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133485/name/61e4f9387b27b6.20697978

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для оргтехники формата А4"

    Кол-во: 4090

    "Позиция 2"

    "Бумага для оргтехники формата А3"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "Бумага для инженерных систем и плоттеров Ао"

    Кол-во: 25

    Лот 2

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 14:30 GMT +315.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890787Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 07:3028.12.2021 07:3028.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890787Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 07:3028.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890787Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «РВК-Орск»

    Начальная цена

    516 106,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, ул. Крупской, д. 15, и выгрузка на склад Покупателя (в отдел ОМТС) силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни с 8:30 до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта договора – Приложение 2: а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке) Срок поставки каждой партии Товара должен составлять не более 3 рабочих дней с момента получения Разнарядки на поставку, являющейся заявкой Покупателя для Поставщика, по электронной почте или факсимильной связи. Минимальная партия для заказа – на сумму 5000 руб. (в том числе НДС). Период поставки: - с момента заключения договора до 31 декабря 2022 года
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ОРСК
    Все закупки и тендеры РВК-ОРСК

    Адрес местонахождения

    462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133490/name/61e4f9bdae4e70.80453324

    17.01.2022

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133487/name/61e4f9a47784f6.28159745

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для оргтехники формата А4"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 2"

    "Бумага для оргтехники формата А3"

    Кол-во: 40

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    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:56
    Дата аукциона:
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