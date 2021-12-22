Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае и г. Махачкала (Республика Дагестан)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112132 Уникальный номер закупки Номер закупки 09.10/21 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае и г. Махачкала (Республика Дагестан) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_09.10_21.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» Юридический адрес 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б Почтовый адрес 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б Контактный телефон +7 861 210-48-15 Факс {} Адрес электронной почты Anna.Belykh.YuFO@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Белых Анна Николаевна Место рассмотрения предложений Ставрополь Закупки и тендеры Ставропольский край Ключевые слова:

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