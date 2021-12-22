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Номер извещения
ГП112132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае и г. Махачкала (Республика Дагестан)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Почтовый адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Контактный телефон
+7 861 210-48-15
Факс
{}
Адрес электронной почты
Anna.Belykh.YuFO@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белых Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь
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Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 15:00 GMT +322.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112132Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь
Подведение итогов не позднее
13.01.2022 15:3013.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 15:00 GMT +322.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112132Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь
Подведение итогов не позднее
13.01.2022 15:3013.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 15:00 GMT +322.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112132Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь
Подведение итогов не позднее
13.01.2022 15:3013.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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