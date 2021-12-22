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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае и г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае и г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.СтавропольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    09.10/21

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае и г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_09.10_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Юридический адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Почтовый адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Контактный телефон

    +7 861 210-48-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Anna.Belykh.YuFO@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белых Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ставрополь

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 15:00 GMT +322.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112132Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2022 15:3013.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.Ставрополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Ставрополь и Ставропольском крае.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, за 1 нормочас, руб."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 15:00 GMT +322.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112132Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2022 15:3013.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт инкассаторских автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, за 1 нормочас, руб."

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 15:00 GMT +322.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112132Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112132Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2022 15:3013.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 15:3013.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112132Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)Ставрополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» в г. Махачкала (Республика Дагестан)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, за 1 нормочас, руб."

    Кол-во: 1

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