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Номер извещения
32110890596
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
Контактный телефон
+7 4162 31-92-00 доб. 42134
Факс
+7 499 580-49-98
Адрес электронной почты
SAKolgushkin@amurgpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колгушкин Станислав Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890596Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетностиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Начальная цена
30 007 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Адрес местонахождения
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
69.20.10
69.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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