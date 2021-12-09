Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110890596 Уникальный номер закупки Номер закупки 267 Наименование закупки Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК Юридический адрес 676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный Почтовый адрес 117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1 Контактный телефон +7 4162 31-92-00 доб. 42134 Факс +7 499 580-49-98 Адрес электронной почты SAKolgushkin@amurgpz.ru Ф.И.О. контактного лица Колгушкин Станислав Александрович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова:

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