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    Главная / Торги / Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890596Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетностиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890596

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    267

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_267.doc

    Документация_267.zip

    Протокол_итоги_267_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 4162 31-92-00 доб. 42134

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    SAKolgushkin@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колгушкин Станислав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890596Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетностиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», подготовленной в соответствии с законодательством РФ и аудиту финансовой отчетности ООО «Газпром переработка Благовещенск», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

    Начальная цена

    30 007 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    69.20.10

    Услуги по проведению финансового аудита

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127604/name/61cd6be86b98e1.46634672

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

    Кол-во: 1.00000

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    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:56
    Дата аукциона:
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