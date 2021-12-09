Лот 1

МИ №170/МИ - Насос 1КС-80-155 в сборе с двигателем (ЦНАЗ) для нужд ТЭЦ-21 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100747)