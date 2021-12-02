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    Главная / Торги / Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2021 15:0002.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Договор.zip

    Форма коммерческого предложения.xls

    Техническое задание.docx

    ЭТП_АП009757_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2021 15:00 GMT +302.12.2021 15:0002.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2021 15:1502.12.2021 15:1502.12.2021 15:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009757Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2021 23:0003.12.2021 23:0003.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009757Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.12.202103.12.2021 23:0003.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009757Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочных электродов для объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1102099/name/61adf8df749c97.45538756

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварочные электроды LB-52U d 2,6мм (20) ГОСТ 9467-75, 9466-75, страна производства - Япония"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Сварочные электроды LB-52U d 3,2мм (20) ГОСТ 9467-75, 9466-75, страна производства - Япония"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Сварочные электроды OK 74.70 3.2x450mm (17,4) 7470324000 ГОСТ 9467-75, страна производства - Швеция"

    Кол-во: 1305

    "Позиция 4"

    "Сварочные электроды OK 74.70 4.0x450mm (18) 7470404000 ГОСТ 9467-75, страна производства - Швеция"

    Кол-во: 1710

    "Позиция 5"

    "Сварочные электроды УОНИИ - 13/55 2.5x350mm (4,5) 5676253WM0 ГОСТ 9467-75, 9466-75"

    Кол-во: 103.5

    "Позиция 6"

    "Сварочные электроды УОНИИ - 13/55 3.0x350mm (4,5) 5676303WM0 ГОСТ 9467-75, 9466-75"

    Кол-во: 202.5

    "Позиция 7"

    "Сварочные электроды УОНИИ - 13/55 4.0x450mm (6) 5676404WM0 ГОСТ 9467-75, 9466-75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Электроды вольфрамовые КЕДР ВЛ-20-175 Ø 2,4 мм (синий) AC/DC"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Присадочные прутки OK Tigrod 308LSi 2.0x1000 mm 5 kg 161220R150 AWS A5.9 : ER308LSi EN ISO 14343-A : W 19 9 Lsi"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Присадочные прутки OK Tigrod 12.64 1.6x1000 mm 5kg 126416R150 Wire Electrode SFA/AWS A5.18: ER70S-6 Weld Metal EN ISO 636-A: W 46 5 4Si1 Wire Electrode EN ISO 636-A : W 4Si1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Присадочные прутки OK Tigrod 12.64 2.0x1000 mm 5kg 126420R150 Wire Electrode SFA/AWS A5.18: ER70S-6 Weld Metal EN ISO 636-A: W 46 5 4Si1 Wire Electrode EN ISO 636-A : W 4Si1"

    Кол-во: 10

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