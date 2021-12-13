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    Главная / Торги / Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона «Север» «Газпромнефть–Снабжение»

    Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона «Север» «Газпромнефть–Снабжение»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009756Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников ДивизионаТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0062980-338-2021

    Наименование закупки

    Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона «Север» «Газпромнефть–Снабжение»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8263

    Адрес электронной почты

    gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Олеся Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009756Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников ДивизионаТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона

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