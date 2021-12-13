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Номер извещения
АП009756
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона «Север» «Газпромнефть–Снабжение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8263
Адрес электронной почты
gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмина Олеся Геннадьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009756Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников ДивизионаТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для сотрудников Дивизиона
Официальный сайт, на котором размещена документация
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