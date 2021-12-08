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    Главная / Торги / Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6

    Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 14:3008.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112110Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ROWE_i6_450i.docx

    Прил1___техническое_задание.docx

    Прил2___Форма_ТКП.xlsx

    ГП112110_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС-УРАЛ
    Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ

    Юридический адрес

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 917 809-47-69

    Факс

    +7 347 216-48-59

    Адрес электронной почты

    Biglov@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биглов Руслан Искандарович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 14:30 GMT +308.12.2021 14:3008.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112110Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6Уфа

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112110Подведение итогов не позднее Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6Уфа

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112110Подведение итогов не позднее Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МФУ Rowe EcoPrint i6

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Допускается частичное авансирование

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС-УРАЛ
    Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ

    Адрес местонахождения

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1.1._Согласие_на_обработку_перс._данных__образец_.docx

    01.12.2021

    1._Проект_договора.docx

    01.12.2021

    1.2._Информация_о_бенефициарах__образец_.xls

    01.12.2021

    2.Спецификация_шаблон_.xlsx

    01.12.2021

    3.График_поставки__пример.xlsx

    01.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115657/name/61c02806ad1844.07105966

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МФУ Rowe EcoPrint i6"

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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