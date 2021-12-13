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    Главная / Торги / Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»

    Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890396Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110890396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 14:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Выписка_ЦЗК_вопрос_20_от_20.12.21_г..pdf

    Изменения_в_документацию_от_17.12.2021.pdf

    Изменения_в_извещение_от_17.12.2021.pdf

    Документация_ЗП_СМП_ТМЦ_подшипники.pdf

    Извещение_ЗП_СМП_подшипники.pdf

    Форма.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    3022 доб.38-45-58

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    godovykh@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Годовых Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890396Подведение итогов не позднее Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО «ТГК-14»

    Начальная цена

    9 252 970,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10.120

    Подшипники качения роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118201/name/61c2636fed0e92.44643933

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов"

    Кол-во:

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    15.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    4 960 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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