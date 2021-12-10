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    Главная / Торги / Поставка пунктов редуцирования газа

    Поставка пунктов редуцирования газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пунктов редуцирования газаТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891382

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    298/12-2021-МИ

    Наименование закупки

    Поставка пунктов редуцирования газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора_поставки.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    _Документация.docx

    Приложение__1_к_Технической_части_нов.pdf

    Итоговый_ПРОТОКОЛ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пунктов редуцирования газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891382Подведение итогов не позднее Поставка пунктов редуцирования газаТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пунктов редуцирования газа

    Начальная цена

    18 505 424,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108360/name/61b714f64f6446.67418536

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ –РДНК-У-1/1-4-1000-У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РД–50В–1/1–4-3200–У- СТО АО «Газпром газораспределение» 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДБК1-50-25-1/1-4-2133-У- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДБК1-50-25-1/1-4-2133-У- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДБК1-50-25-1/1-4-2133-У- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1-50-35–1/1–4-1800–У– СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1-50-35–1/1–4-1800–У– СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1-50-35–1/1–4-1800–У– СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1-50-35–1/1–4-1800–У– СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1-50-35–1/1–4-3100–У–СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1-50-35–1/1–4-3100–У–СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДБК-1-50Н–1/1–4-1800–У– СТО АО «Газпром газораспределение» 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-3100-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-3100-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-3100-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-3100-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-3100-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-3100-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-6500-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДБК1П-50-35-1/1-4-6500-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50В/РДГ-50Н- 2/2–4-6400–У– СТО АО «Газпром газораспределение» 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50Н–1/1–4–3040–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50Н–1/1–4–3040–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50Н–1/1–4–3040–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50Н–1/1–4–3040–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50Н–1/1–4–3040–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДГ–50Н–1/1–4-3200–У–СТО АО «Газпром газораспределение» 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДГ-50Н-45-1/1-1-3800-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДНК-1000–1/1–4–900–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДНК-1000–1/1–4–900–У СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ–РДНК-400–1/1–4-170–У–СТО АО «Газпром газораспределение» 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-1-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-400М-1/1-4-300-У-СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК-50–1/1–4 900–У–СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-2019"

    Кол-во: 1

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    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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