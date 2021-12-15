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    Главная / Торги / 195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов

    195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 21:0015.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112235Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатовНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112235

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    195-ЗЦ-2021_УСС

    Наименование закупки

    195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения_к_письму.rar

    Письмо___035_07442_01_11_от_01.12.2021_Запрос_ТКП.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 21:00 GMT +315.12.2021 21:0015.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112235Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатовНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 21:0015.12.2021 21:0015.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112235Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатовНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 21:0031.12.2021 21:0031.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112235Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатовНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 21:0031.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112235Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатовНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приспособления для ремонта"

    Кол-во:

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