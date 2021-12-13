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    Главная / Торги / Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890496Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.docx

    Документация_ЗП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Fomina.IS@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890496Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890496Дата и время вскрытия заявок Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 13:3013.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890496Подведение итогов не позднее Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890496Подведение итогов не позднее Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка редукторов для трамвайных вагонов модели 71-623-04

    Начальная цена

    71 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    359 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    359 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.120

    Комплектующие (запасные части) моторных трамвайных вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.20

    Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава"

    Кол-во: 40.00000

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