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    Главная / Торги / Поставка оборудования гидравлического для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Поставка оборудования гидравлического для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:5909.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования гидравлическогоРостов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890398

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования гидравлического для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_КО.docx

    Извещение_КО.docx

    Коммерческое_предложение.xlsx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дурнев Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования гидравлического

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890398Подведение итогов не позднее Поставка оборудования гидравлическогоРостов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования гидравлического

    Начальная цена

    3 022 399,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    28.12.1

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108857/name/61b752d8431952.56274110

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство гидравлического и пневматического силового оборудования"

    Кол-во: 8.00000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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