Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка систем электрообогрева

    Закупка систем электрообогрева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112105Дата и время окончания срока приема заявок Закупка систем электрообогреваМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112105

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка систем электрообогрева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_форма_ГЭС.rtf

    Прил___2___Форма_ТКП.xlsx

    Прил___1___техническое_задание.docx

    Форма_спецификации.xlsx

    1776Р_РГК2А20_ЭЛ_л.ОЛ1.pdf

    1776Р_РГК2А25_ЭЛ_л.ОЛ1.pdf

    1776Р_РГК2А29_ЭЛ_л.ОЛ1.pdf

    1776Р_РГК2А34_ЭЛ_л.ОЛ1.pdf

    ГП112105_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 919 966-19-11

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    shtin.ea@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Штин Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка систем электрообогрева

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 13:00 GMT +306.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112105Дата и время окончания срока приема заявок Закупка систем электрообогреваМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112105Подведение итогов не позднее Закупка систем электрообогреваМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112105Подведение итогов не позднее Закупка систем электрообогреваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка систем электрообогрева

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.12.40

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113488/name/61bc280042f927.67494832

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ10/ИПМ1-1Б/1Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ10/ИПМ1-1Б/1Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ10/ИПМ1-1Б/1Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ10/ИПМ1-1Б/1Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Датчик температуры воздуха ДТС125Л-Pt100.В3.80.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Датчик температуры воздуха ДТС125Л-Pt100.В3.80.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Датчик температуры воздуха ДТС125Л-Pt100.В3.80.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Датчик температуры воздуха ДТС125Л-Pt100.В3.80.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Датчик температуры поверхности , накладной ТПУ 0304/Exd/M1-H/-/-/A14Exd+KБ17(IP65)/t5570(c2)/-50…+200/Б/-/TC-1288/13-1БГ/Pt100/66/6/10/КРП/-/ГП/-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Датчик температуры поверхности , накладной ТПУ 0304/Exd/M1-H/-/-/A14Exd+KБ17(IP65)/t5570(c2)/-50…+200/Б/-/TC-1288/13-1БГ/Pt100/66/6/10/КРП/-/ГП/-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Датчик температуры поверхности трубы , накладной ТПУ 0304/Exd/M1-H/-/-/A14Exd+KБ17(IP65)/t5570(c2)/-50…+200/Б/-/TC-1288/13-1БГ/Pt100/66/6/10/КРП/-/ГП/-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Датчик температуры поверхности трубы , накладной ТПУ 0304/Exd/M1-H/-/-/A14Exd+KБ17(IP65)/t5570(c2)/-50…+200/Б/-/TC-1288/13-1БГ/Pt100/66/6/10/КРП/-/ГП/-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Датчик термосопротивление ДТС024-Pt100.В3.30/2.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Датчик термосопротивление ДТС024-Pt100.В3.30/2.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик термосопротивление ДТС024-Pt100.В3.30/2.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик термосопротивление ДТС024-Pt100.В3.30/2.Exi-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шкаф ША по 1776Р-РГК2А20-ЭЛ.ОЛ1, ТУ 3434-001-53485256-2013, на 12 отходящих линий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шкаф ША по 1776Р-РГК2А25-ЭЛ.ОЛ1, ТУ 3434-001-53485256-2013, на 12 отходящих линий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шкаф ША по 1776Р-РГК2А29-ЭЛ.ОЛ1, ТУ 3434-001-53485256-2013, на 11 отходящих линий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шкаф ША по 1776Р-РГК2А34-ЭЛ.ОЛ1, ТУ 3434-001-53485256-2013, на 12 отходящих линий"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211089787
    Оказание услуг по диагностике и обслуживанию аппарата высокого давления Karcher HDS 801E
    Оказание услуг по диагностике и обслуживанию аппарата высокого давления Karcher HDS 801E
    594907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    55 448
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП225113
    Прокладки из полиамида
    Прокладки из полиамида
    590392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014502
    Поставка базовых масел (3 лота)
    Поставка базовых масел (3 лота)
    594909
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП213088
    Поставка гусеничного и колесного бульдозеров и погрузчика (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"
    Поставка гусеничного и колесного бульдозеров и погрузчика (включая шеф-монтажные и...
    586710
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157476
    803/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (фрукты)
    803/28.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (фрукты)
    541016
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    2 244 571
    Лоты:
    3
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014252
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в период строительства объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащегося газа в район КС-1 «Новоуренгойская»
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в период строительства объекта...
    593649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    10 850 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202079
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных...
    594902
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:56
    Дата аукциона:
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП202078
    весы конвейерные автоматические непрерывного действия
    весы конвейерные автоматические непрерывного действия
    594899
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить