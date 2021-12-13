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Номер извещения
32110890323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890323Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890323Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхованиеМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890323Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхованиеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование
Начальная цена
94 218 486,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 710 924,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
65.12.12.000
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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