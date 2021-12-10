Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку средств индивидуальной защиты (крема, пасты)

Лот 1

По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю средств индивидуальной защиты (крема, пасты) (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.