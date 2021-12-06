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    Главная / Торги / Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)

    Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 15:0006.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009755Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009755

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    АП009755.xlsx.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 15:00 GMT +306.12.2021 15:0006.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009755Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009755Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009755Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных материалов (МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    19.20.42.122

    Битумы нефтяные изоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115732/name/61c02ca42601c5.17925863

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Праймер битумный ГОСТ 30693-2000"

    Кол-во: 2529.13

    "Позиция 2"

    "Битум нефтяной строительный БН 90/10 ГОСТ 6617-76"

    Кол-во: 25079.19

    "Позиция 3"

    "Битум нефтяной строительный БН 70/30 ГОСТ 6617-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Мастика МБР-65 ГОСТ 15836-79"

    Кол-во: 11097.43

    "Позиция 5"

    "Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г ГОСТ 2889-80"

    Кол-во: 5.28

    "Позиция 6"

    "Мастика горячая битумно-кукерсольная"

    Кол-во: 3053

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