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Номер извещения
ГП112104
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Рыхлителя однозубого для KOMATSU PC 300, PC 400 с монтажным комплектом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1255
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
AndreevAS@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 17:30 GMT +308.12.2021 17:3008.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112104Дата и время окончания срока приема заявок 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.Москва
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 17:3020.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112104Подведение итогов не позднее 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
20.01.202220.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112104Подведение итогов не позднее 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт., согласно Форме КП. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт., согласно Форме КП. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт., согласно Форме КП. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт., согласно Форме КП. 5. Коронка – 60шт., согласно Форме КП. 6. Фиксатор – 60шт., согласно Форме КП.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, (50 км на Серверо-Запад), Территория АГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
28.92.61.110
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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