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    Главная / Торги / Закупка Рыхлителя однозубого для KOMATSU PC 300, PC 400 с монтажным комплектом

    Закупка Рыхлителя однозубого для KOMATSU PC 300, PC 400 с монтажным комплектом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 17:3008.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112104Дата и время окончания срока приема заявок 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112104

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-838

    Наименование закупки

    Закупка Рыхлителя однозубого для KOMATSU PC 300, PC 400 с монтажным комплектом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложений_рыхлитель.doc

    Техническое_задание_рыхлитель_и_комплектующие.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1255

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    AndreevAS@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 17:30 GMT +308.12.2021 17:3008.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112104Дата и время окончания срока приема заявок 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 17:3020.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112104Подведение итогов не позднее 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112104Подведение итогов не позднее 1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт. 5. Коронка – 60шт. 6. Фиксатор – 60шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400 – 1шт., согласно Форме КП. 2. Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое – 1шт., согласно Форме КП. 3. Палец (Рукоять-ковш) – 2шт., согласно Форме КП. 4. Палец (тяга-ковш) – 2шт., согласно Форме КП. 5. Коронка – 60шт., согласно Форме КП. 6. Фиксатор – 60шт., согласно Форме КП.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, (50 км на Серверо-Запад), Территория АГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки на склад Покупателя в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рыхлитель однозубый для экскаватора KOMATSU PC 300, PC 400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Крепление для рыхлителя (Квик-каплер) механическое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Палец (Рукоять-ковш)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Палец (тяга-ковш)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Коронка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Фиксатор"

    Кол-во: 60

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