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Номер извещения
32110890268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка металлической мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
01.12.2021 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Почтовый адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Контактный телефон
+7 499 149-57-46
Факс
Адрес электронной почты
torgi@gptp-granit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чечет Николай Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка металлической мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890268Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка металлической мебелиМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.12.2021 16:0027.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110890268Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и поставка металлической мебелиМосква
Дата и время проведения
28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110890268Дата и время проведения Изготовление и поставка металлической мебелиМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 16:0028.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890268Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка металлической мебелиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка металлической мебели
Начальная цена
15 439 808,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
771 990,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГПТП Гранит
Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит
Адрес местонахождения
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
25.99.99.221
25.99.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39.00000
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