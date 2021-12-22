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    Главная / Торги / Изготовление и поставка металлической мебели

    Изготовление и поставка металлической мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890268Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка металлической мебелиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка металлической мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    01.12.2021 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АЭФ_метал_мебель_СКБ_12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит

    Юридический адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Почтовый адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Контактный телефон

    +7 499 149-57-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@gptp-granit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чечет Николай Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка металлической мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890268Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка металлической мебелиМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.12.2021 16:0027.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110890268Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и поставка металлической мебелиМосква

    Дата и время проведения

    28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110890268Дата и время проведения Изготовление и поставка металлической мебелиМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 16:0028.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890268Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка металлической мебелиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890268Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка металлической мебелиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка металлической мебели

    Начальная цена

    15 439 808,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    771 990,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    771 990,40

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГПТП Гранит
    Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит

    Адрес местонахождения

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.221

    Услуги по изготовлению емкостей, тепловых шкафов, поддонов, труб и др. изделий из металла, в том числе по эскизам заказчика по индивидуальному заказу населения

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.2

    Производство прочих металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих металлических изделий"

    Кол-во: 39.00000

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