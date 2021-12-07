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    Главная / Торги / Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений

    Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112103Дата и время окончания срока приема заявок Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112103

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    195_ЗП_Настройка_ПО_API.docx

    Приложение__1_Критерии_Оценки.docx

    Приложение__2_Проект_Договора.docx

    07.12.2021_195_KZ_Shinkin_A.I._Smirnova_Yu.V.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
    Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 906 068-62-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    j.smirnova@worldskills.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112103Дата и время окончания срока приема заявок Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 12:0007.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112103Дата и время вскрытия заявок Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2021 20:0007.12.2021 20:0007.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112103Подведение итогов не позднее Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 20:0007.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112103Подведение итогов не позднее Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений

    Начальная цена

    830 593,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
    Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1104230/name/61b0749015d622.68893844

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений"

    Кол-во:

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