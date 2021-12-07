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Номер извещения
ГП112103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 906 068-62-15
Факс
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Адрес электронной почты
j.smirnova@worldskills.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112103Дата и время окончания срока приема заявок Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.12.2021 12:0007.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112103Дата и время вскрытия заявок Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква
Подведение итогов не позднее
07.12.2021 20:0007.12.2021 20:0007.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112103Подведение итогов не позднее Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решенийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по установке и настройке программно-аппаратных решений, разработка верхнеуровневого API для доступа к интерфейсам программно-аппаратных решений
Начальная цена
830 593,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
62
Документация лота
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