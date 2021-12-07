Оказание услуг по функциональной и расширенной проактивной технической поддержке ПАК «Оптимизатор ресурсов членов лётного и кабинного экипажей», выполнение работ по модернизации и изменению конфигурирования ПО «Оптимизатор ресурсов членов лётного и кабинного экипажей»