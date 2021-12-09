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Номер извещения
32110890179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» «Проектирование и строительство напорной канализационной линии 2Дн-250мм вдоль Ракитовского шоссе от внешней стены фундамента нежилого здания «Канализационная насосная станция», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, д.80 (кадастровый номер 63:01:0246001:567), общей протяженностью ориентировочно 1810 п.м. с устройством колодца гасителя и далее самотечной канализации Дн-500мм, протяженностью ориентировочно 37 п.м. до коллектора Д-1200мм в районе здания №7 по Ракитовскому шоссе» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2313)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 13:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Строительно-монтажные работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» «Проектирование и строительство напорной канализационной линии 2Дн-250мм вдоль Ракитовского шоссе от внешней стены фундамента нежилого здания «Канализационная насосная станция», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, д.80 (кадастровый номер 63:01:0246001:567), общей протяженностью ориентировочно 1810 п.м. с устройством колодца гасителя и далее самотечной канализации Дн-500мм, протяженностью ориентировочно 37 п.м. до коллектора Д-1200мм в районе здания №7 по Ракитовскому шоссе»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890179Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» «Проектирование и строительство напорной канализационной линии 2Дн-250мм вдоль Ракитовского шоссе от внешней стены фундамента нежилого здания «Канализационная насосная станция», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, д.80 (кадастровый номер 63:01:0246001:567), общей протяженностью ориентировочно 1810 п.м. с устройством колодца гасителя и далее самотечной канализации Дн-500мм, протяженностью ориентировочно 37 п.м. до коллектора Д-1200мм в районе здания №7 по Ракитовскому шоссе»Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» «Проектирование и строительство напорной канализационной линии 2Дн-250мм вдоль Ракитовского шоссе от внешней стены фундамента нежилого здания «Канализационная насосная станция», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, д.80 (кадастровый номер 63:01:0246001:567), общей протяженностью ориентировочно 1810 п.м. с устройством колодца гасителя и далее самотечной канализации Дн-500мм, протяженностью ориентировочно 37 п.м. до коллектора Д-1200мм в районе здания №7 по Ракитовскому шоссе»
Начальная цена
28 615 064,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
43.99
43.99
Документация лота
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