Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Материал масловпитывающий SXT 330-DP-E (аналоги рассматриваются)

    Материал масловпитывающий SXT 330-DP-E (аналоги рассматриваются)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112144Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материал масловпитывающий SXT 330-DP-E (аналоги рассматриваются)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112144_second_parts_protocol.rtf

    Извещение_для_торгов_на_масловпитывющий_материал.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Приложение___1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение___3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение___6_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112144Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112144Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112144Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112144Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку : Материал масловпитывающий SXT330-DP-E (аналоги рассматриваются)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    13.96

    Изделия текстильные технического назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136194/name/61e7fc62f0aae7.38950858

    19.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал масловпитывающий SXT330-DP-E, размер 76см*46см . Средней емкости , с двойной перфорационной линией, нетканая упаковка. 1 рулон на 141 л. Арт. Spc 813749 (аналоги рассматриваются)"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237425
    Поставка конвейерных лент, барабанов, роликов, резины и прочие комплектующие к конвейерам и ЗИП.
    Поставка конвейерных лент, барабанов, роликов, резины и прочие комплектующие к конвейерам и...
    594448
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить