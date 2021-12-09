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Номер извещения
32110890132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №6838 - Проектно-изыскательские работы по объекту: «Техническое перевооружение поверхностей нагрева КПП-1, 2 с коллекторами ЭК-4 ТЭЦ-21» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100714)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 499
Факс
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Адрес электронной почты
evostrikova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вострикова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №6838 - Проектно-изыскательские работы по объекту: «Техническое перевооружение поверхностей нагрева КПП-1, 2 с коллекторами ЭК-4 ТЭЦ-21» для нужд ТЭЦ-21 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100714)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
11.02.202211.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890132Подведение итогов не позднее КО №6838 - Проектно-изыскательские работы по объекту: «Техническое перевооружение поверхностей нагрева КПП-1, 2 с коллекторами ЭК-4 ТЭЦ-21» для нужд ТЭЦ-21 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100714)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №6838 - Проектно-изыскательские работы по объекту: «Техническое перевооружение поверхностей нагрева КПП-1, 2 с коллекторами ЭК-4 ТЭЦ-21» для нужд ТЭЦ-21 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100714)
Начальная цена
2 841 744,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Мосэнерго
Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
71.12.13
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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