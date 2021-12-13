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    Главная / Торги / Услуга страхования ВДГО/ВКГО

    Услуга страхования ВДГО/ВКГО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890144Дата и время окончания срока приема заявок Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    274-21

    Наименование закупки

    Услуга страхования ВДГО/ВКГО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_274_21.pdf

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__274_21.docx.docx.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__274_21_.docx.docx

    ПД_страхования_ВДГО_3_секции__типов._141119__274_21.doc

    Техническое_задание__274_21.docx

    Итоговый_протокол_274_21.rtf

    Итоговый_протокол_272_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:59 GMT +313.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890144Дата и время окончания срока приема заявок Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 12:0013.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110890144Дата и время вскрытия заявок Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890144Подведение итогов не позднее Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890144Подведение итогов не позднее Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание страхования услуг по обслуживанию ВДГО

    Начальная цена

    168 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120545/name/61c4716d8caf16.72595354

    23.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109405/name/61b83e051d7307.78670243

    14.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109594/name/61b8505ab4f956.79737540

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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