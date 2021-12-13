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Номер извещения
32110890119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-33-04 доб. 1274
Факс
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Адрес электронной почты
Z.Ozrokova@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озрокова Зита Мухамедовна
Место рассмотрения предложений
Краснодар, Строителей, 23 каб.212
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
2 493 249,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
17.22
17.22
Документация лота
Кол-во: 1897.00000
Кол-во: 10249.00000
Кол-во: 8800.00000
Кол-во: 925.00000
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