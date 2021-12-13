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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890286Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итогов.pdf

    Документация_запроса_предложений_в_электронной_форме.doc

    Обоснование_НМЦД.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 64

    Юридический адрес

    460050, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Пер.Связной, 1

    Почтовый адрес

    460050, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Пер.Связной, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 37-89-29

    Факс

    Адрес электронной почты

    eis64ds@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дэр Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022 – 2023 гг.

    Начальная цена

    2 301 696,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, пер. Связной, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней после фактического оказания услуги (в соответствии с табелем учета посещаемости детей) и подписания Сторонами акта об оказании услуг. Срок оказания услуг с момента заключения настоящего договора по 31.12.2023. Периодичность оказания услуг: ежедневно в соответствии с Режимом питания воспитанников (Приложение № 2)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 64
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 64

    Адрес местонахождения

    460050, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Пер.Связной, 1

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109576/name/61b84eed86d304.64374456

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 14208.00000

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