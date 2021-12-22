Продажа объекта недвижимости "Коттедж + техническое помещение + земельный участок" в КП "Медовое" Ленипнградская область.

Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Объект коттедж + техпомещение + участок в составе коттеджного поселка "Медовое". Площадь коттеджа 420 кв.м. + гаражный комплекс площадью 94 кв.м., площадь участка 43 сотки, с подведенными центральными коммуникациями (газ, электричество, водопровод, канализация). Свободная планировка позволяет реализовать современный подход в интерьерных решениях. Во внешней отделке использованы высококачественные материалы: медная кровля (Германия), кирпичная плитка ручной формовки Roben (Германия), фасадные шпонированные панели Proderma (Испания) Загородная резиденция «Медовое» расположена всего в 8 км от КАД по Новоприозерскому шоссе в окружении заповедного леса. 24 домовладения, все дома построены, поселок сдан и заселен. Проектирование осуществлялось одним из ведущих архитектурных бюро Финляндии – ARKVAL Arkkitehdit Oy – с учетом особенностей рельефа местности, розы ветров, вида из окон будущих коттеджей, расположения комнат относительно естественного освещения. Итальянский архитектор Гаэтано Пеше спроектировал главную особенность поселка – клубный дом Waves с крытым бассейном, сауной, тренажёрным залом, массажным кабинетом, комнатой отдыха и игровой зоной для детей. На территории поселка есть красивая зона рекреации с прудом, действующая автомойка. В пешей доступности магазин фермерских продуктов, ресторан, химчистка.