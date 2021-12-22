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Наименование процедуры
Продажа объекта недвижимости "Коттедж + техническое помещение + земельный участок" в КП "Медовое" Ленипнградская область.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15
Номер извещения
ГП112108
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОСТИЛЬ-КОМФОРТ
Предмет договора
Продажа (передача в собственность) Покупателю за оплату в соответствии с условиями Договора следующего недвижимого имущества: • Жилое строение (Жилой дом) – 2-х этажный Дачный дом, площадью 441, кв.м., назначение – жилое, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15., кадастровый номер: 47:07:0479003:127; • Гараж, общей площадью 11 кв.м., назначение – нежилое, 1 этаж, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15, кадастровый номер: 47:07:0479003:167; • Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дачного строительства, общей площадью 4124 метров кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. № 15, кадастровый номер:47:07:0479003:99 далее именуемый «Земельный участок» или «Объект-3». Жилой дом, Гараж и Земельный участок далее вместе именуются «Объекты».
Начальная цена
54000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 14:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2021 09:00
Дата и время проведения
23.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект коттедж + техпомещение + участок в составе коттеджного поселка "Медовое". Площадь коттеджа 420 кв.м. + гаражный комплекс площадью 94 кв.м., площадь участка 43 сотки, с подведенными центральными коммуникациями (газ, электричество, водопровод, канализация). Свободная планировка позволяет реализовать современный подход в интерьерных решениях. Во внешней отделке использованы высококачественные материалы: медная кровля (Германия), кирпичная плитка ручной формовки Roben (Германия), фасадные шпонированные панели Proderma (Испания) Загородная резиденция «Медовое» расположена всего в 8 км от КАД по Новоприозерскому шоссе в окружении заповедного леса. 24 домовладения, все дома построены, поселок сдан и заселен. Проектирование осуществлялось одним из ведущих архитектурных бюро Финляндии – ARKVAL Arkkitehdit Oy – с учетом особенностей рельефа местности, розы ветров, вида из окон будущих коттеджей, расположения комнат относительно естественного освещения. Итальянский архитектор Гаэтано Пеше спроектировал главную особенность поселка – клубный дом Waves с крытым бассейном, сауной, тренажёрным залом, массажным кабинетом, комнатой отдыха и игровой зоной для детей. На территории поселка есть красивая зона рекреации с прудом, действующая автомойка. В пешей доступности магазин фермерских продуктов, ресторан, химчистка.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОСТИЛЬ-КОМФОРТ
Юридический адрес
197342, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сердобольская, 44
Контактный телефон
9119186584
Адрес электронной почты
sales@petrostyle.com
Ф.И.О. контактного лица
Чешев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Чешев Александр
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sales@petrostyle.com
Телефон продавца/инициатора
9119186584
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197342, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сердобольская, 44
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, предложивший наиболее высокую цену за Объект
Требования, предъявляемые к Участнику
Физическое или юридическое лицо, имеющее достаточно средств на своем банковском счете для совершения сделки купли-продажи Объекта недвижимости
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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