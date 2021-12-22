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    Главная / Торги / Продажа объекта недвижимости "Коттедж + техническое помещение + земельный участок" в КП "Медовое" Ленипнградская область.

    Продажа объекта недвижимости "Коттедж + техническое помещение + земельный участок" в КП "Медовое" Ленипнградская область.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 00:0022.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112108Дата и время окончания срока приема заявок Продажа (передача в собственность) Покупателю за оплату в соответствии с условиями Договора следующего недвижимого имущества: • Жилое строение (Жилой дом) – 2-х этажный Дачный дом, площадью 441, кв.м., назначение – жилое, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15., кадастровый номер: 47:07:0479003:127; • Гараж, общей площадью 11 кв.м., назначение – нежилое, 1 этаж, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15, кадастровый номер: 47:07:0479003:167; • Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дачного строительства, общей площадью 4124 метров кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. № 15, кадастровый номер:47:07:0479003:99 далее именуемый «Земельный участок» или «Объект-3». Жилой дом, Гараж и Земельный участок далее вместе именуются «Объекты».Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа объекта недвижимости "Коттедж + техническое помещение + земельный участок" в КП "Медовое" Ленипнградская область.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15

    Номер извещения

    ГП112108

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОСТИЛЬ-КОМФОРТ

    Предмет договора

    Продажа (передача в собственность) Покупателю за оплату в соответствии с условиями Договора следующего недвижимого имущества: • Жилое строение (Жилой дом) – 2-х этажный Дачный дом, площадью 441, кв.м., назначение – жилое, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15., кадастровый номер: 47:07:0479003:127; • Гараж, общей площадью 11 кв.м., назначение – нежилое, 1 этаж, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. 15, кадастровый номер: 47:07:0479003:167; • Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дачного строительства, общей площадью 4124 метров кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СПК «Пригородный», ДНП «Фаворит», уч. № 15, кадастровый номер:47:07:0479003:99 далее именуемый «Земельный участок» или «Объект-3». Жилой дом, Гараж и Земельный участок далее вместе именуются «Объекты».

    Начальная цена

    54000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 14:13 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 09:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Свидетельство_уч_15_земля_СИ.pdf

    Свидетельство_уч_15_дом_СИ.pdf

    Свидетельство_уч_15_гараж_СИ.pdf

    техпаспорт.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Объект коттедж + техпомещение + участок в составе коттеджного поселка "Медовое". Площадь коттеджа 420 кв.м. + гаражный комплекс площадью 94 кв.м., площадь участка 43 сотки, с подведенными центральными коммуникациями (газ, электричество, водопровод, канализация). Свободная планировка позволяет реализовать современный подход в интерьерных решениях. Во внешней отделке использованы высококачественные материалы: медная кровля (Германия), кирпичная плитка ручной формовки Roben (Германия), фасадные шпонированные панели Proderma (Испания) Загородная резиденция «Медовое» расположена всего в 8 км от КАД по Новоприозерскому шоссе в окружении заповедного леса. 24 домовладения, все дома построены, поселок сдан и заселен. Проектирование осуществлялось одним из ведущих архитектурных бюро Финляндии – ARKVAL Arkkitehdit Oy – с учетом особенностей рельефа местности, розы ветров, вида из окон будущих коттеджей, расположения комнат относительно естественного освещения. Итальянский архитектор Гаэтано Пеше спроектировал главную особенность поселка – клубный дом Waves с крытым бассейном, сауной, тренажёрным залом, массажным кабинетом, комнатой отдыха и игровой зоной для детей. На территории поселка есть красивая зона рекреации с прудом, действующая автомойка. В пешей доступности магазин фермерских продуктов, ресторан, химчистка.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОСТИЛЬ-КОМФОРТ

    Юридический адрес

    197342, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сердобольская, 44

    Контактный телефон

    9119186584

    Адрес электронной почты

    sales@petrostyle.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чешев Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чешев Александр

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales@petrostyle.com

    Телефон продавца/инициатора

    9119186584

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197342, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сердобольская, 44

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, предложивший наиболее высокую цену за Объект

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Физическое или юридическое лицо, имеющее достаточно средств на своем банковском счете для совершения сделки купли-продажи Объекта недвижимости

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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