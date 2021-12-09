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МИ №168/МИ - Контроль за состоянием катодной защиты подземных газопроводов ТЭС – филиалов ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100729)