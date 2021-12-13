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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по подключению объектов капитального строительства (далее –ОКС) к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

    Выполнение комплекса работ по подключению объектов капитального строительства (далее –ОКС) к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:5913.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890051Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. НефтекамскеУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по подключению объектов капитального строительства (далее –ОКС) к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 13:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4046_001.pdf

    Приложение_1___Проект_комплексного_договора__редакция__2_.docx

    Документация_ОКО_1273_2021_12_редакция_2.docx

    Приложение_4_Коммерческое_предложение__по_рамочному.xlsx

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре.docx

    Приложение_2___Техническая_документация.rar

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_РАБОТЫ.docx

    Итоговый_протокол_1273_2021_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890051Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. НефтекамскеУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

    Начальная цена

    200 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112835/name/61bb2c2dd0fd30.45892235

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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