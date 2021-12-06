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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»

    Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4. Приложения к Договору поставки_ 02.08.2021.doc

    3. Договор поставки (рамочный) СТНГ-ЗКП_02.08.2021.doc

    5 Форма_ТКП.xlsx

    1 Документация_открытого_запроса_цен.docx

    2 Техническое задание.docx

    АП009753.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009753Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009753Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125592/name/61cc063ac80328.96907152

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 159x5-12X18Н1 ОТ, бв=54 кгс/мм2, Рраб=2,5МПа"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Труба 20х2-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 3"

    "Труба 25x2,5 12X18Н10Т"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 4"

    "Труба 32х2,5-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 5"

    "Труба 45хЗ-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 6"

    "Труба 57x5-12ХТ18Н10Т бвр=540 МПа, Рраб.=1,0МПа"

    Кол-во: 51

    "Позиция 7"

    "Труба 57х4-12Х18Н10Т бвр=540 МПа, Рраб.=1,0МПа"

    Кол-во: 403.6

    "Позиция 8"

    "Труба 89x5-12X18H10Т бвр=540 МПа, Рраб.=9,8МПа"

    Кол-во: 75

    "Позиция 9"

    "Труба 15х2,8 ст. 10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Труба 20x2,5 ст. 20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Труба 22x3,5/В20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Труба 25x2,8 ст. 10"

    Кол-во: 490

    "Позиция 13"

    "Труба 25х3,2 ст.10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Труба 32x3,5 ст. 20"

    Кол-во: 65

    "Позиция 15"

    "Труба 40x3,5 ст.10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Труба 45x3,5 ст.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Труба 50x3,5 ст. 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Труба 65х4 ст.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Труба 19x3 В 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Труба 25x2,5 В 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Труба 57x4 В 09Г2С"

    Кол-во: 11

    "Позиция 22"

    "Труба 60х5 В 09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Труба Ц 40x3,0"

    Кол-во: 210

    "Позиция 24"

    "Труба Ц 50x3,0"

    Кол-во: 55

    "Позиция 25"

    "Труба Ц-100x4,5"

    Кол-во: 23

    "Позиция 26"

    "Труба Ц-15x2,8"

    Кол-во: 1021.2

    "Позиция 27"

    "Труба Ц-20х2,8"

    Кол-во: 587

    "Позиция 28"

    "Труба Ц-25x3,2"

    Кол-во: 179

    "Позиция 29"

    "Труба Ц-32хЗ,2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 30"

    "Труба Ц-40хЗ,5"

    Кол-во: 38

    "Позиция 31"

    "Труба Ц-50х3,5"

    Кол-во: 65

    "Позиция 32"

    "Труба Ц-80х4"

    Кол-во: 125

    "Позиция 33"

    "Труба ДКРНМ 10x1 НД М2"

    Кол-во: 194

    "Позиция 34"

    "Труба ДКРНМ 12x1 НД М2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 35"

    "Труба ДКРНМ 13х1 НД М2"

    Кол-во: 270

    "Позиция 36"

    "Труба ДКРНМ 14х1 НД М2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 37"

    "Труба ДКРНМ 16х1 НД М2"

    Кол-во: 185

    "Позиция 38"

    "Труба ДКРНМ 18х1 НД М2"

    Кол-во: 125

    "Позиция 39"

    "Труба ДКРНМ 22х1 НД М2"

    Кол-во: 160

    "Позиция 40"

    "Труба ДКРНМ 26х1 НД М2"

    Кол-во: 345

    "Позиция 41"

    "Труба ДКРНМ 28х1 НД М2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 42"

    "Труба ДКРНМ 7х0,8 НД М2"

    Кол-во: 29

    "Позиция 43"

    "Труба медная отожженная 1/2" (12,7x0,8) "КМЕ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Труба медная отожженная 1/4" (6,35x0,8) "КМЕ""

    Кол-во: 21

    "Позиция 45"

    "Труба медная отожженная 1/4" (6.35x0.8) "КМЕ""

    Кол-во: 130

    "Позиция 46"

    "Труба медная отожженная 3/8" (9,52x0,8) "КМЕ""

    Кол-во: 18

    "Позиция 47"

    "Труба медная отожженная 3/8" (9.52x0.8) "КМЕ""

    Кол-во: 130

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