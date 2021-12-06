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Номер извещения
АП009753
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009753Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции (труба стальная, труба из цветных металлов) для Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская» для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.20.13
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.3
Кол-во: 51
Кол-во: 403.6
Кол-во: 75
Кол-во: 7
Кол-во: 300
Кол-во: 3
Кол-во: 490
Кол-во: 20
Кол-во: 65
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 7
Кол-во: 210
Кол-во: 55
Кол-во: 23
Кол-во: 1021.2
Кол-во: 587
Кол-во: 179
Кол-во: 28
Кол-во: 38
Кол-во: 65
Кол-во: 125
Кол-во: 194
Кол-во: 80
Кол-во: 270
Кол-во: 60
Кол-во: 185
Кол-во: 125
Кол-во: 160
Кол-во: 345
Кол-во: 80
Кол-во: 29
Кол-во: 3
Кол-во: 21
Кол-во: 130
Кол-во: 18
Кол-во: 130
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