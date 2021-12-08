www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Лом и отходы черных металлов группа 3(5) Б26 выставление засора не предусмотрено –10,0 (+/-20%) т.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
Номер извещения
ГП112100
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лом и отходы черных металлов группа 3(5) Б26 выставление засора не предусмотрено –10,0 (+/-20%) т.
Начальная цена
140000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 13:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.2021 10:00
Дата и время проведения
09.12.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом и отходы черных металлов группа 3(5) Б26 выставление засора не предусмотрено –10,0 (+/-20%) т.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-78-20
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Фоминых Алексей Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.v.fominyh@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
(343)221-78-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшее ценовое предложение
Требования, предъявляемые к Участнику
Пакет документов по перечню, наличие лицензии
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.