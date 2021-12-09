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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110889975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ЛИЦЕНЗИЙ № 225/2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
Почтовый адрес
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
Контактный телефон
+7 4842 50-83-53
Факс
+7 4842 55-06-07
Адрес электронной почты
grtender@kalugaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белобровская Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Калуга, пер. Баррикад, д. 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лицензий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лицензий
Начальная цена
1 374 076,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
62.01
62.01
Документация лота
Кол-во: 550.00000
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