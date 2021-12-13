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Номер извещения
32110891052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по обеспечению физической охраны объектов ГлавУпДК при МИД России, находящегося в них имущества, лиц и проводимых мероприятий в электронной форме
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
01.12.2021 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 637-71-06
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабичева Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
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Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по обеспечению физической охраны объектов ГлавУпДК при МИД России, находящегося в них имущества, лиц и проводимых мероприятий в электронной форме
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891052Подведение итогов не позднее Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по обеспечению физической охраны объектов ГлавУпДК при МИД России, находящегося в них имущества, лиц и проводимых мероприятий в электронной формег. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по обеспечению физической охраны объектов ГлавУпДК при МИД России, находящегося в них имущества, лиц и проводимых мероприятий в электронной форме
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
80.10.12.000
80.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00
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