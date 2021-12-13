Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по обеспечению физической охраны объектов ГлавУпДК при МИД России, находящегося в них имущества, лиц и проводимых мероприятий в электронной форме

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110891052 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по обеспечению физической охраны объектов ГлавУпДК при МИД России, находящегося в них имущества, лиц и проводимых мероприятий в электронной форме Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

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Документация процедуры Документация_ПО_ДБ.doc

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ Юридический адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Почтовый адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Контактный телефон +7 495 637-71-06 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@updk.ru Ф.И.О. контактного лица Бабичева Евгения Александровна Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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